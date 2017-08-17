Предполагаемый организатор теракта в Барселоне явился в полицию

Подозреваемый в организации теракта в Барселоне Дрисс Укабир Сопрано явился в полицию и заявил о непричастности к преступлению. По словам мужчины, у него украли документы. Об этом сообщает La Vanguardia.





Мужчина пришёл в отделение полиции в муниципалитете Риполь. Ранее правоохранительные органы распространили фотографии Укабира как одного из подозреваемых террористов. По словам мужчины, в момент совершения теракта он находился у себя дома. В настоящий момент полицейские выясняют у мужчины, почему он не обратился в правоохранительные органы сразу после потери документов. Кроме того, предполагается, что удостоверение личности Укабира мог украсть его младший брат для совершения теракта. 18-летнего родственника мужчины зовут Мусса Укабир. Полиция устанавливает его местонахождение.



17 августа в Барселоне фургон въехал в толпу прохожих на улице Рамбла. В результате теракта погибли 13 человек, 80 человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя запрещённая в России организация «Исламское государство» . Белый Fiat врезался в толпу, когда пешеходы переходили улицу на зелёный свет светофора. Фургон проехал 530 метров по пешеходной зоне и столкнулся с киоском. Водитель покинул автомобиль. Позднее ряд СМИ сообщали, что двое вооружённых боевиков захватили заложников в турецком ресторане Rey de Estambul. В полиции заявили, что задержали предполагаемого террориста Дрисса Укабира, на имя которого был арендован фургон. В ресторане у него не было сообщников.

Позднее полицейские застрелили второго предполагаемого террориста. Перестрелка произошла в муниципалитете Сан-Жуст-Десверн в 10 километрах от Барселоны. Несколькими часами ранее боевик наехал на белом Ford Focus на трёх сотрудников правоохранительных органов, проскочив полицейский контроль на улице Диагональ. Автомобиль двигался из города. О состоянии здоровья пострадавших сотрудников полиции не сообщается.



В Барселоне перекрыты станции метро и движение транспорта в районе происшествия. Второй автомобиль, арендованный сообщниками террористов, был обнаружен в 70 километрах от Барселоны в городе Вик.