В кафе Барселоны захватили заложников

В Барселоне террористы захватили заложников в одном из турецких ресторанов города. Полиция объявили об активации антитеррористического плана действий. Об этом сообщает газета El Mundo.



Боевики захватили заложников после того, как в центре города, на улице Рамбла, произошёл наезд фургона на толпу пешеходов. В результате теракта погибли три человека, десятки людей получили ранения.



Белый автомобиль врезался в толпу, когда пешеходы переходили улицу на зелёный свет светофора. Автомобиль проехал около 400 метров по пешеходной зоне и столкнулся с киоском. Водитель сбежал с места происшествия. Инцидент спровоцировал панику среди очевидцев.

