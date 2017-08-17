Очевидцы сообщают о перекрытии дальнобойщиками трассы М4 «Дон» под Ростовом-на-Дону

В Ростовской области водители большегрузных автомобилей полностью перекрыли движение на трассе М4 «Дон» по одному из направлений. В районе инцидента уже образовалась гигантская пробка, сообщают очевидцы в соцсетях.

«На трассе М4 в сторону Ростова перед Новочеркасском 4 фуры перекрыли дорогу и собрали за собой 20 км пробки», — сообщили автомобилисты в паблике «Ростов Главный».

Причина остановки водителей фур неизвестна. Судя по данным «Яндекс. Пробки» на данном участке в настоящее время действительно образовалась многокилометровая пробка. При этом в районе ее образования, судя по данным сервиса, проходят дорожные работы.