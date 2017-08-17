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Самолет c отказавшими тормозами протаранил ограждение VIP-терминала во Внуково
Самолет врезался в ограждение терминала в аэропорту Внуково.
По нашим данным, во время буксировки из ангара на гоночную площадку, самолету отказали тормоза и он хвостом протаранил металлическое ограждение VIP-терминала.
В результате столкновение судно получило сильные повреждения хвостовой части, правой и левой секций. Проводится оценка технического состояния самолета.
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