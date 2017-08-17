В Москве пресекли попытку продажи троих женщин в сексуальное рабство

" Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с коллегами из УВД по САО ГУ МВД России по Москве задержан подозреваемый в торговле людьми" , — сказала Волк.



По ее словам, мужчина в интернете распространял объявления о трудоустройстве девушек в модельное агентство. " Под предлогом знакомства с представителем агентства в одном из кафе города Москвы он пытался продать за 250 тысяч рублей трех женщин возрасте 22, 26 и 41 года для оказания услуг сексуального характера" , — сказала Волк.



При передаче денег мужчина был задержан. Им оказался 50-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Как выяснили оперативники, он намеревался также продать 46-летнюю женщину и ее несовершеннолетнюю дочь за 550 тысяч рублей.





Как отметила старший помощник руководителя ГСУ СК России Юлия Иванова, обвиняемый познакомился с четырьмя женщинами из России и СНГ, одна из которых мать несовершеннолетнего ребенка, под предлогом помощи с организацией кастинга в якобы модельное агентство. Мужчина был задержан 15 августа в кафе на Бескудниковском бульваре.

" Продать четвертую и ее ребенка ему не удалось по независящим от обвиняемого причинам" , — отметила Иванова.



Мужчина, обвиняющийся в совершении преступлений по статьям " торговля людьми" и " покушение на торговлю людьми" , полностью признал вину, добавила она.