Испанцев напугал московский гаишник

В Москве сотрудник ГИБДД заставил водителя переполненного иностранцами экскурсионного автобуса 15 минут жать на тормоза для проверки их работы. Шофер посчитал такое предложение неправомерным, и гаишник на глазах туристов вытащил мужчину из автобуса, надел на него наручники и составил протокол за проезд на «красный». Эксперты уверены, что шофер имеет право не только оспорить протокол, но и засудить гаишника за превышение должностных полномочий.



Столичный водитель, сотрудник крупной туристической компании, специализирующейся на экскурсиях по Москве, попал во время одной рабочих поездок в неприятную ситуацию с нарядом сотрудников ГИБДД. Конфликт между водителем Гаврилом Смирновым (фамилия изменена по просьбе шофера — «Газете.Ru» ) и инспектором возник вечером 13-го августа на Комсомольской площади — мужчина вез испанских туристов на прогулку по городу. Как рассказал «Газете.Ru» сам Смирнов, инспектор ГИБДД остановил его после того, как водитель проехал на начинающий мигать зеленый сигнал светофора, но в дальнейшем претензии возникли уже совсем по другому вопросу.

«Ехал мимо площади «трех вокзалов», чтобы резко не тормозить, все-таки людей везу, решил проехать на мигающий зеленый, — сказал водитель. — У меня точно был запас времени, и я уверен, что ничего не нарушал — за мной ехал поток и резкое торможение в такой ситуации ни к чему.



Беседа началась со слов «почему на красный едем?». Сотрудник ГИБДД даже не представился.



Я сказал, что ехал на мигающий зеленый, и это записано на видеорегистратор (запись имеется в распоряжении «Газеты.Ru»). Предложил инспектору — если тот хочет, пусть составляет протокол, я смогу это оспорить».



Но такое развитие событий, как утверждает водитель, сотрудника ГИБДД не устроило.



«Гаишник сказал, что в таком случае проверит у автобуса работу тормозов и потребовал, чтобы я несколько секунд удерживал педаль тормоза. Таким образом он проверял, нет ли утечки давления. Все оказалось нормально.



Тогда он заявил, что теперь я должен давить на тормоза уже 15 минут. А мы стоим на дороге во втором ряду, первый занят таксистами, у меня люди ждут экскурсию. Да и зачем держать тормоза 15 минут?



Я сказал, что делать этого не буду. Говорю: «Если вам нужно, вы и держите». А на это он кричит: «Ах, ты не выполняешь законные требования сотрудника полиции». То есть стал мне не только «тыкать», но и угрожать. Я продолжил объяснять, что это не моя обязанность. Тогда он схватил меня за рубашку, вытащил из автобуса, стал кричать, что меня заберет в отделение, а автобус увезут на эвакуаторе.



На руки надел наручники, и так мы и стояли полчаса у автобуса. Испанцы были просто в ужасе, они не могли понять, что происходит и очень испугались. Получается, что такую картину пришлось наблюдать гостям столицы».



В итоге водителя, как и его транспортное средство никуда не увезли. На место приехал экскурсовод и пересадил людей в другой автобус. А на самого Смирнова гаишники составили протокол за проезд на красный сигнал светофора (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).





«Подписывать я такой протокол отказался, расписался только за копию, — рассказал водитель. — После чего я позвонил в службу доверия, оставил жалобу. Мне перезвонил командир взвода, рассказал, что взяли объяснения с гаишника в рамках внутреннего расследования, теперь зовут на встречу меня. Но складывается чувство, что дело хотят подзамять. Поэтому обязательно напишу жалобу в прокуратуру МВД , чтобы ситуацию взяли на контроль».

Когда супруга водителя разместила историю мужа и его фотографии с синяками и следами от наручников в соцсетях, ее негодование разделили и другие водители. «Мой муж также является перевозчиком. Что творилось на нынешней операции „Автобус“: это вообще ни в какие рамки.



Сотрудники сходу заявляли, что им не хватает пары штрафов до дневной нормы. Но какие нормы? Там, что в ГИБДД работают за процент?



А потом на утренней планерке поздравляют лучшего сотрудника недели?», — поделилась одна из читательниц. «Весь прошлый месяц каждый день такие штрафы выписывали. А потом в СМИ все мелкие перевозчики становятся злостными нарушителями», — пожаловалась другая подписчица.





Между тем советник президента российского автотранспортного союза Сергей Мосейков заявил «Газете.Ru», что сотрудники ГИБДД имеют право контролировать лишь порядок соблюдения правил выпуска автобусов на линию, но делать они это могут лишь совместно с представителями Ространснадзора

«Если у данного транспортного средства пройден техосмотр, то сотрудник ГИБДД не имеет права проводить проверку его технической исправности, — заявил «Газете.Ru» Мосейков. — Проводить такие процедуры можно только при явной неисправности. И конкретную ситуацию можно рассматривать как превышение должностных полномочий. У ГИБДД есть база от Российской ассоциации страховщиков (РСА) — по ней можно проверить, проходило ли транспортное средство ТО или нет. Страховка ОСАГО вовсе не выдается без прохождения ТО. Сотрудники ГИБДД могут проверять автобусы в рамках надзора за предприятиями или за индивидуальными предпринимателями в сфере пассажирских перевозок, но они могут делать это только совместно с Ространснадзором».





В свою очередь заместитель гендиректора ГК «Автолайн» Олег Савельев рассказал, что

в своей практике никогда не слышал о проверке тормозной системы путем удерживания 15 минут педали тормоза.



Кроме того, по его словам, в законодательстве нет достаточно четкой формулировки относительно того, может ли сотрудник ДПС самостоятельно проверить работу ряда систем, или же обязан делать это совместно с экспертами из других ведомств.



«У нас, обычно, выписывается путевой лист, который отмечается механиком. Водитель проходит медосмотр и инструктаж. Но если всех этих документов гаишнику будет недостаточно, то я уверен, что он при необходимости проведет все проверки, которые сочтет необходимыми».



«Газета.Ru» направила запросы относительно сложившейся ситуации в МВД по Москве, а также в Ространснадзор, но ответов пока не поступило. Между тем сотрудники МВД оставили комментарий в сообщении супруги водителя в соцсети следующего содержания: «Предоставить вам какие-либо объяснения или комментарии здесь и сейчас, к сожалению, не представляется возможным. Вы достаточно „красочно“ описали ситуацию, но, тем не менее, разбираться нужно детально, по существу, обстоятельно. Кроме того, окончание профилактической операции „Автобус“, проводимой на территории столицы в недавнем времени, не означает отсутствие прав на проведение такой работы в дальнейшем и, проверка рейсовых автобусов и большегрузного транспорта, а также проверка их технического состояния сотрудниками полиции проводится ежедневно».