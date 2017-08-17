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Крупный пожар на северо-востоке Москвы ликвидирован
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в штабе пожаротушения, эту же информацию подтвердили в Главном управлении МЧС.
В 04:21 мск штаб пожаротушения объявил о ликвидации огня в логистически-складском центре на Полярной улице. Площадь пожара составила 15 тысяч квадратных метров, выгорела большая часть здания (его площадь — 21.000 метров). Обрушились кровля и межэтажные перекрытия на, по предварительной оценке, площади в 2,5 тысячи квадратных метров, — рассказал собеседник «Ленты.ру».
Прокуратура Москвы организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.
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