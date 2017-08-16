NYT: в США допрашивают хакера с Украины по делу о взломе серверов демократов

Украинский хакер, который вероятно создал вирус для взлома серверов демократической партии США, дал показания ФБР в качестве свидетеля. Об этом пишет New York Times

По данным издания, хакер под ником Profexer создал программу P. A. S для взлома серверов и раздавал ее бесплатную версию за добровольные пожертвования, а также продавал конкретным клиентам ее усовершенствованный вариант.

Глава киберполиции Украины Сергей Демедюк заявил, что хакер сдался в январе 2017 года — примерно тогда, когда и исчез из киберпространства.

" Он сказал, что создавал ее (программу) не для того, чтобы ее так использовали" , — сказал он.

При этом издание утверждает, что хакер якобы работал на российские спецслужбы. Доказательств этой гипотезы не приводится.