Басманный суд Москвы отправил под арест заместителя генерального директора Специального летного отряда (СЛО) «Россия» управления делами президента РФ Андрея Тюрина , обвиняемого в хищении 32 миллионов рублей при закупке оборудования.

Как передает «Интерфакс», Тюрин помещен в СИЗО до 13 сентября 2017 года. На тот же срок арестован еще один фигурант уголовного дела, начальник производства авиационно-технической базы СЛО «Россия» Александр Рейхтман.

Обоих подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Следствие полагает, что они похитили около 32 миллионов рублей при закупке в 2016 году стендов для проверки гидравлических систем самолетов.

Тендер предполагал, что стенды должны быть новыми и российского производства, а в итоге закупили поддержанные голландские. Следователи полагают, что хитроумную схему придумал Тюрин, а Рейхтман оказал давление на руководителя, который подписывал акты приемки стендов.

В итоге, были задержаны двое бизнесменов, возглавлявшие производившие и поставлявшие стенды фирмы.

При этом информированный источник агентства отметил, что уголовное дело в отношении Тюрина и Рейхтмана не связано с делом бывшего гендиректора СЛО «Россия» Ярослава Одинцева , обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Одинцев в сентябре 2016 года был помещен под домашний арест в рамках расследования дела о крупном мошенничестве, связанном с контрактом по поставкам и обслуживании систем кондиционирования для самолетов отряда.