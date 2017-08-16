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Арестованы топ-менеджеры летного отряда "Россия"
Фото: Вести
Басманный суд Москвы отправил под арест заместителя генерального директора Специального летного отряда (СЛО) «Россия» управления делами президента РФ Андрея Тюрина, обвиняемого в хищении 32 миллионов рублей при закупке оборудования.
Как передает «Интерфакс», Тюрин помещен в СИЗО до 13 сентября 2017 года. На тот же срок арестован еще один фигурант уголовного дела, начальник производства авиационно-технической базы СЛО «Россия» Александр Рейхтман.
Обоих подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Следствие полагает, что они похитили около 32 миллионов рублей при закупке в 2016 году стендов для проверки гидравлических систем самолетов.
Тендер предполагал, что стенды должны быть новыми и российского производства, а в итоге закупили поддержанные голландские. Следователи полагают, что хитроумную схему придумал Тюрин, а Рейхтман оказал давление на руководителя, который подписывал акты приемки стендов.
В итоге, были задержаны двое бизнесменов, возглавлявшие производившие и поставлявшие стенды фирмы.
При этом информированный источник агентства отметил, что уголовное дело в отношении Тюрина и Рейхтмана не связано с делом бывшего гендиректора СЛО «Россия» Ярослава Одинцева, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
Одинцев в сентябре 2016 года был помещен под домашний арест в рамках расследования дела о крупном мошенничестве, связанном с контрактом по поставкам и обслуживании систем кондиционирования для самолетов отряда.
Специальный летный отряд — предприятие, обеспечивающее перевозку воздушным транспортом первых должностных лиц России, а также руководителей ФСБ, подчиненное управлению делами президента РФ.
Базируется в московском аэропорту Внуково в специальном правительственном терминале «Внуково-2».
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