СМИ: пропал чеченский певец Зелимхан Бакаев

Чеченский певец Зелимхан Бакаев пропал 8 августа во время поездки в Грозный, сообщает «Кавказ. Реалии».

По словам родственницы Бакаева, он проживал в Москве, в столицу Чечни он приехал на свадьбу сестры.

"До сих пор нет никакой информации о нем. В полиции нам также ничего не сообщили", — отметила она.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах республики, мать пропавшего певца подала заявление в МВД Чечни с просьбой помочь в розыске сына.

"По данным заявительницы, ее сын… 8 августа текущего года вышел из дома около шести часов вечера и не вернулся. До сих пор о нем у семьи нет никаких сведений", — рассказал источник.

Как сообщает радио «Свобода», 8 августа он «был задержан в центре чеченской столицы людьми в военной форме».