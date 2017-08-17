В Абакане пьяный пациент ударил фельдшера скорой при оказании ему помощи



Следователи в Абакане выясняют обстоятельства инцидента с фельдшером скорой помощи, который был избит пьяным мужчиной в момент оказания ему помощи, сообщила официальный представитель СУСК Хакасии Светлана Павина.

По данным СК, в полицию поступило сообщение, что на крыльце магазина " Хакаскосметика" лежит мужчина в бессознательном состоянии.



" При оказании помощи фельдшером скорой медицинской помощи, прибывшим по вызову, мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, придя в сознание, нанес ему один удар кулаком" , — сказала Павина.



В настоящее время по данному факту идет доследственная проверка.