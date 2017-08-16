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Полмиллиона за сигарету: девушке грозит крупный штраф за курение на борту «Победы»
Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Махачкала — Москва, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за курившей на борту пассажирки.
Женщина закурила в туалете самолета, после чего сработали датчики дыма. Несмотря на все просьбы экипажа, пассажирка отказалась потушить сигарету. Пилот, предупредив о последствиях, пошел на посадку.
В общей сложности в аэропорту Волгограда самолет, перевозивший 183 пассажира, провел около часа. В итоге даму сняли с рейса, покинуть борт из солидарности согласилась и ее подруга.
Делом курильщицы занимается волгоградская линейная полиция. Нарушительнице грозит крупный штраф в размере до 500 тысяч рублей. Точную сумму определит суд.
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