Тяжелые наркотики на Украину ввозились самолетами через Харьков – СМИ

Сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожской и Харьковской областях в Международном аэропорту «Харьков» задержали злоумышленницу, которая организовала канал переправки на Украину особо опасных психотропных веществ и наркотиков, передает «Политнавигатор».

«Женщина несколько раз в месяц путешествовала в одну из восточных стран, где покупала тяжелые наркотики. Каждый раз она ввозила «товар» на пятьдесят тысяч гривен по ценам «черного рынка», — говорится в сообщении.

При очередном рейде из-за границы злоумышленницу задержали. При ней найдены сильнодействующие таблетки и порошок.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.