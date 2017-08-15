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Тяжелые наркотики на Украину ввозились самолетами через Харьков – СМИ
Сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожской и Харьковской областях в Международном аэропорту «Харьков» задержали злоумышленницу, которая организовала канал переправки на Украину особо опасных психотропных веществ и наркотиков, передает «Политнавигатор».
«Женщина несколько раз в месяц путешествовала в одну из восточных стран, где покупала тяжелые наркотики. Каждый раз она ввозила «товар» на пятьдесят тысяч гривен по ценам «черного рынка», — говорится в сообщении.
При очередном рейде из-за границы злоумышленницу задержали. При ней найдены сильнодействующие таблетки и порошок.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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