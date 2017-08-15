В Стокгольме неизвестный открыл стрельбу

В Стокгольме неизвестный расстрелял прохожих. В результате стрельбы один человек погиб, один — ранен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.



Инцидент произошёл в Эстберге на юге города. Стрельба велась из автоматического оружия. На нападавшем был бронежилет. Пострадавший получил неопасные для жизни раны. Полиция проводит допросы нескольких человек, на настоящий момент никто не задержан. Жертвы перестрелки были известны правоохранительным органам по своим связям с криминальными организациями.