На Украине застрелили россиянина

Российские правоохранители начали расследование убийства жителя Красноярского края на территории Украины. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В СК рассказали, что в октябре 2016 года в город Ачинск было доставлено тело 43-летнего местного жителя с огнестрельным ранением головы.

По предварительной версии следствия, с 13 июля по 2 августа этот мужчина находился на Украине (где именно, установить пока не удалось), и там его убили.

Сейчас следователи пытаются установить все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Как отмечает «7 канал Красноярск», в октябре 2016 года в СМИ появилась информация о гибели в Донбассе командира ополченцев по прозвищу Багги. Его автомобилю устроили засаду, расстреляв всех находившихся в нем людей. Сообщалось, что он был уроженцем Ачинска.