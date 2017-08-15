В Бразилии людей напугала проникшая в офис пума

В офис одной из компаний в пригороде Сан-Паулу пробралась пума. Находившихся в помещении людей охватила паника. Сотрудники предприятия закрылись в комнате, ожидая прибытия спасателей. Некоторые спрятались под стол, сообщает ТАСС

На место ЧП прибыли сотрудники пожарной охраны, полицейские и ветеринары. Последние усыпили зверя, после чего доставили в специальный центр для животных. В ближайшее время пуму вернут в дикую природу. По мнению специалистов, хищник вышел к людям из-за лесных пожаров.