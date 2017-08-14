В Ираке в результате «несчастного случая» погибли два американских солдата

Во время ведения перестрелки с боевиками террористической группировки «Исламское государство» * произошёл «несчастный случай», в результате которого погибли двое солдат США в северном Ираке. Об этом сообщил представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг.

«Артиллерийское подразделение армии США вело огонь по миномётным позициям ИГ, когда артиллерийский снаряд преждевременно взорвался, убив двух солдат и ранив пятерых», — цитирует Мэннинга The Hill.

По его словам, ИГ заявила, что она ответственна за смерть солдат, однако нет «никаких признаков» того, что боевики причастны к произошедшему.

Представитель Пентагона подчеркнул, что инцидент находится под следствием.