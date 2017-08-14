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ИГ* готовило теракты в Москве со взрывчаткой "мать Сатаны"
ФСБ РФ опубликовала оперативную видеосъемку задержания предполагаемых боевиков " Исламского государства" *, готовивших теракты на транспорте и в торговых комплексах в Москве.
На кадрах показано, в частности, как оперативник проводят экспресс-анализ взрывчатых веществ, изъятых у задержанных.
" Мы взяли пробы. По пробам… это триперекись ацетона, очень опасное инициирующее взрывчатое вещество" , — пояснил оперативник.
В военных целях данное вещество практически не применяется из-за своей летучести и чувствительности к ударам, нагреванию и другим внешним воздействиям, из-за чего процесс создания взрывных устройств на основе этого вещества является опасным (по этой причине трипероксид ацетона, как иногда пишут в СМИ, террористы называют " мать Сатаны").
В понедельник ФСБ РФ объявила о задержании четырех членов группы ИГ*, которые планировали теракты на объектах транспорта и крупных торговых площадках в Москве. Взрывы предполагалось осуществить с помощью террористов-смертников. Группа состояла из россиянина и трех граждан стран Центральной Азии.
За последние месяцы это уже вторая подобная спецоперация в московском регионе: в мае ФСБ сообщала о задержании также четырех боевиков, тоже граждан России и государств Средней Азии, готовивших взрывы на транспортных объектах. В обоих случаях теракты готовились при участии главарей " Исламского государства" , находящихся в Сирии.
Как рассказал РИА Новости ранее ветеран группы " Альфа" Сергей Гончаров, чем больше поражений ИГ* будет терпеть на поле боя, тем больше будет проблем с противодействием террористам в странах исхода боевиков, в том числе в России.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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