Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции

На отдыхе в турецкой провинции Аланья жительница Сургута Кристина Максимюк впала в кому после инфаркта, сейчас решается вопрос о ее транспортировке на родину, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее сестру Надежду Гуменюк.

По словам родственницы, в день приезда в Турцию, 7 августа, Максимюк стало плохо. Она была госпитализирована и сейчас находится в одной из местных клиник в состоянии комы, где врачи проводят поддерживающую терапию.

Россиянку необходимо транспортировать на родину. Случай, по словам ее сестры, уже признали страховым. Однако Росавиация пока не может найти борт, чтобы вывезти россиянку.

Ведутся также переговоры с представителем российского консульства.

«Нас информирует страховая компания, что турецкие авиалинии отказываются перевозить таких пассажиров, поэтому мы сидим и чего-то ждем, а именно ответ от Росавиации», — рассказала Гуменюк. По ее словам, разрешение врачом о вывозе даже на обычном борту было подписано уже на третий день. В Аланью готова вылететь бригада реаниматологов. «Загвоздка только в борте», — добавила она.

По словам родственницы, к ситуации подключились в управлении МЧС по Югре, где в понедельник должны принять решение.

«Отпуск, если его можно так назвать, заканчивается с 15-16 августа, я здесь нахожусь с ребенком. Как я могу ее здесь оставить одну? Тем более документы все у меня, согласие на вывоз тоже должна писать только я. Если до этого времени не решится, а я думаю, именно так и будет, я прилечу в Россию, оставлю ребенка и полечу назад», — заявила россиянка.