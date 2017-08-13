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Неизвестный открыл стрельбу в доме профсоюзов в шведском Мальмё
Фото: sydsvenskan.se
В доме профсоюзов в шведском городе Мальмё произошла стрельба.
По данным полиции, в результате инцидента ранены трое человек, пишет Aftonbladet. Двое пострадавших получили серьёзные ранения.
Предположительно в здании находились от 70 до 100 человек.
На месте работают правоохранительные органы и скорая помощь.
Другие подробности случившегося не приводятся.
2 июля неизвестные открыли стрельбу в центре Мальмё, в результате чего пострадали три человека.я.
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