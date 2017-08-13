Неизвестный открыл стрельбу в доме профсоюзов в шведском Мальмё

В доме профсоюзов в шведском городе Мальмё произошла стрельба.

По данным полиции, в результате инцидента ранены трое человек, пишет Aftonbladet. Двое пострадавших получили серьёзные ранения.

Предположительно в здании находились от 70 до 100 человек.

На месте работают правоохранительные органы и скорая помощь.

Другие подробности случившегося не приводятся.

2 июля неизвестные открыли стрельбу в центре Мальмё, в результате чего пострадали три человека.я.