Четыре «Сапсана» встали между Москвой и Петербургом

Непогода стала причиной задержки поездов, курсирующих между Москвой и Петербургом. Об этом ТАСС сообщил представитель Октябрьской железной дороги (подразделение РЖД — ред.).

По его информации, упавшее дерево повредило контактную сеть. В пути в настоящее время задерживаются 4 «Сапсана» и пассажирский состав. Сейчас выясняется, насколько велик обесточенный участок. Принимаются меры.

«Из-за падения дерева на перегоне Алешинка — Угловка произошло отключение напряжения в контактной сети, приостановлено движение поездов в оба направления. Время отклонения от графика будет известно после завершения ремонтных работ. Специалисты ОЖД предпринимают все необходимые меры для минимизации времени задержки поездов», — сообщает РЖД.