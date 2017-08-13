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Четыре «Сапсана» встали между Москвой и Петербургом
Непогода стала причиной задержки поездов, курсирующих между Москвой и Петербургом. Об этом ТАСС сообщил представитель Октябрьской железной дороги (подразделение РЖД — ред.).
По его информации, упавшее дерево повредило контактную сеть. В пути в настоящее время задерживаются 4 «Сапсана» и пассажирский состав. Сейчас выясняется, насколько велик обесточенный участок. Принимаются меры.
«Из-за падения дерева на перегоне Алешинка — Угловка произошло отключение напряжения в контактной сети, приостановлено движение поездов в оба направления. Время отклонения от графика будет известно после завершения ремонтных работ. Специалисты ОЖД предпринимают все необходимые меры для минимизации времени задержки поездов», — сообщает РЖД.
Как рассказал ТАСС находящийся в следующем в Петербург «Сапсане» директор по коммуникациям Агентства стратегических инициатив Игорь Карачин около 17:15 мск началась буксировка поезда в сторону северной столицы. По его словам в «Спасане» очень много людей, «он практически битком забит, но паники нет, все спокойно».
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