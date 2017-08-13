Трамп выразил соболезнования после крушения вертолета в Виргинии



Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух полицейских при крушении вертолета в штате Виргиния в районе города Шарлоттсвилль, где чуть ранее прошли столкновения противников и сторонников ультраправых организаций.

" Глубочайшие соболезнования семьям и родным офицеров полиции штата Виргиния, которые погибли сегодня. Вы одни из лучших представителей нашей нации" , — написал Трамп в Twitter.



В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. По официальным данным, в городе в результате различных инцидентов погиб один человек и пострадали еще 34. Полицейский вертолет потерпел крушение около 17.00 в субботу (00.00 в ночь на воскресенье мск) к западу от города. Погибли два человека, на земле пострадавших не было. Причины крушения выясняются.

