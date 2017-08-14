Акции антифашистских организаций прошли в воскресенье в ряде городов США в знак солидарности с идейными сторонниками в городе Шарлоттсвилле в Виргинии, где в субботу произошли столкновения с ультраправыми.



В результате инцидентов в Шарлоттсвилле погиб один человек и пострадали еще 34. В частности, автомобиль протаранил группу антифашистов. Еще двое сотрудников полиции погибли в результате крушения вертолета в районе города.





Акции солидарности прошли, в частности, в таких крупных городах, как Нью-Йорк, Лос-Анжелес, Сиэтл (штат Вашингтон), Атланта (Джорджия), Денвер (Колорадо). Их участники выступали с осуждением акций праворадикальных групп и требовали от президента США Дональда Трампа осудить их деятельность. В ряде случаев протестующие требовали убрать памятники героям Гражданской войны со стороны конфедератов.

В частности, в Нью-Йорке протестующие несколькими группами прошли маршем к Trump Tower, где провели пикет с требованиями к президенту.



На видеозаписях, опубликованных участниками акции в Сиэтле, слышно, как они скандируют " Мы вместе с Шарлоттсвиллем". Демонстранты несли полотнище в виде огромной копии Декларации независимости США с тысячами подписей участников. Многие также несли красные флаги — символ социалистов. Однако акция не обошлась без конфронтации с полицией, которая была вынуждена применить слезоточивый газ, дубинки и свето-шумовые гранаты. О том, сколько человек пострадали при столкновениях, не сообщается.



В Атланте акция прошла спокойнее: демонстранты несли плакаты с надписями: " Мы не боимся" и " Вот как выглядит демократия". " Ненависть в Америке — это не то, что нужно Америке" , — заявил в интервью телекомпании Fox News один из участников марша.





Сторонники ультраправых организаций протестовали против планов властей убрать из " Парка эмансипации" в Шарлоттсвилле памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли . Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от сотен до нескольких тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и " Ку-клукс-клана".

Ранее ряд политиков в США уже подвергли Трампа серьезной критике за то, что он сказал, а точнее, не сказал о событиях в Шарлоттсвилле. Президент хотя и осудил " в самых решительных выражениях" столкновения в городе, но не стал употреблять выражений " доморощенный терроризм" , на чем настаивают многие демократы и противники ультраправых. Кроме того, глава государства заявил, что осуждает насилие " со всех сторон" , тогда как его оппоненты настаивают, что насилие исходит именно от праворадикальных активистов. Вся эта ситуация дает политическим противникам Трампа повод вновь обвинить его в симпатиях к неонацистам, Ку-клукс-клану и белым супремасистам.

