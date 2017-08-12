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Взрыв на нефтегазовой скважине в Югре сняли на камеру видеонаблюдения
Начало возгорания на скважине нефтегазового месторождения в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа попало в объектив камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как двое рабочих за секунды успели отойти от места взрыва, который привел к пожару.
Инцидент произошел в пятницу 11 августа во время работы подрядной организации. С ожогами различной степени тяжести в больнице оказались восемь человек.
Следственный комитет начал проверку по факту пожара на скважине Ван-Еганского месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Загорелась скважина около полуночи по местному времени 11 августа. В настоящий момент возгорание ликвидировали. Читать далее> >
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