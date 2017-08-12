Взрыв на нефтегазовой скважине в Югре сняли на камеру видеонаблюдения

Начало возгорания на скважине нефтегазового месторождения в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа попало в объектив камеры видеонаблюдения.



На кадрах видно, как двое рабочих за секунды успели отойти от места взрыва, который привел к пожару.



Инцидент произошел в пятницу 11 августа во время работы подрядной организации. С ожогами различной степени тяжести в больнице оказались восемь человек.

