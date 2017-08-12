В Дании затонула крупнейшая в мире подводная лодка

В ходе испытаний неподалеку от Копенгагена затонула крупнейшая в мире частная подлодка, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию датской столицы.

После инцидента правоохранители задержали создателя самодельной подводной лодки Питера Мадсена по подозрению в убийстве. На борту судна находилась журналистка, которая писала статью о ней. Когда 18-метровое судно начало тонуть, хозяину подлодки удалось спастись. А вот девушка пропала, так журналистам сказал молодой человек журналистки.

Сам изобретатель опровергает обвинения и утверждает, что он высадил лее на одном из островов. По словам Мадсена, подлодка стала тонуть из-за проблем с балластной цистерной. Он рассказал, что судно ушло под воду за 30 секунд.