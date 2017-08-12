В Дании создателя затонувшей самодельной подлодки подозревают в убийстве

В Дании полиция по подозрению в убийстве задержала Питера Мэдсена, создателя самодельной подводной лодки, которая ранее затонула в ходе испытаний. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию Копенгагена.

Как сообщается, на борту судна находилась журналистка, которая готовила материал о самодельной подлодке. Во время испытаний 18-метровое судно начало тонуть, и Мэдсену удалось спастись.

После этого изобретатель выступил на телевидении, рассказав о причинах неудачи. В то же время молодой человек журналистки сообщил в полицию, что его девушка, находившаяся на судне, пропала.

В настоящий момент Мэдсен задержан по подозрению в убийстве журналистки. Сам мужчина отвергает подозрения и заявляет, что «высадил ее на одном из островов».