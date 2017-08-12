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Брат заблокированного в руднике "Мир" горняка рассказал о ходе работ
Фото: скриншот видео
Алексей Марьин, брат шахтера, заблокированного в руднике «Мир», спустился под землю и ознакомился с ходом ход спасательных работ. Из шахты пока не могут поднять восьмерых горняков.
«Делают все что могут, что в их силах», — сказал он, сообщается на сайте " Алросы" , которой принадлежит рудник. Ранее Марьин, который сам работает шахтером, сомневался в том, что поиски ведутся правильно, и обвинял ее организаторов в сокрытии информации.
Сегодня он 2,5 часа провел в шахте, спустившись под землю в 8.30 с поисково-спасательной группой утренней смены в составе 22 человек горноспасателей и шахтёров добровольцев. Вместе со спасателями он осмотрел выработки вентиляционно-закладочного штрека.
В беседе с корреспондентом местного телеканала он рассказал, что спасатели разбирают завалы.
«Вырезают трубы, валуны оттаскивают, готовят всё, завалы разбирают. Там не всё так просто, как кажется. Там серьёзно», — сказал он.
По мнению Марьина, нужно продолжать разбирать завалы, но на это нужно время.
4 августа на руднике произошел прорыв воды из карьера. В шахте находился 151 человек, поисково-спасательные работы продолжаются. Неделю назад спасатели подняли на поверхность с 410-го горизонта подтопленного рудника «Мир» 36-летнего шахтера Алишера Мирзаева. Он стал 143-м спасенным шахтером.
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