Алексей Марьин, брат шахтера, заблокированного в руднике «Мир», спустился под землю и ознакомился с ходом ход спасательных работ. Из шахты пока не могут поднять восьмерых горняков.

«Делают все что могут, что в их силах», — сказал он, сообщается на сайте " Алросы" , которой принадлежит рудник. Ранее Марьин, который сам работает шахтером, сомневался в том, что поиски ведутся правильно, и обвинял ее организаторов в сокрытии информации.

Сегодня он 2,5 часа провел в шахте, спустившись под землю в 8.30 с поисково-спасательной группой утренней смены в составе 22 человек горноспасателей и шахтёров добровольцев. Вместе со спасателями он осмотрел выработки вентиляционно-закладочного штрека.

В беседе с корреспондентом местного телеканала он рассказал, что спасатели разбирают завалы.

«Вырезают трубы, валуны оттаскивают, готовят всё, завалы разбирают. Там не всё так просто, как кажется. Там серьёзно», — сказал он.

По мнению Марьина, нужно продолжать разбирать завалы, но на это нужно время.