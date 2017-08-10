На тещу Кержакова совершено покушение

На тещу известного российского футболиста Александра Кержакова Наталью Тюльпанову было совершено покушение. Об инциденте написала дочь потерпевшей Милана в своём инстаграме.

«На мою маму вчера было совершено покушение. Наша семья до сих пор не может прийти в себя от пережитого стресса, а новая трагедия только лишь ещё больше выбила нас из колеи», — пишет Милана Кержакова. Скорее всего, Милана имела в виду недавнюю смерть её отца — Вадима Тюльпанова

По известным данным, покушение произошло накануне возле гаража Тюльпановой. Женщина поставила машину в гараж, а когда вышла, неизвестный ударил её кувалдой. Личность нападавшего пока не установлена.

Одни подписчики принялись поддерживать жену футболиста. Другие отмечают, что «надо жить скромнее и не выставлять своё богатство, тогда и нападать не будут». Один пользователь посоветовал семейству «забрать маму к себе» во избежание подобных ситуаций.