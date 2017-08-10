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На тещу Кержакова совершено покушение
Фото: Instagram
На тещу известного российского футболиста Александра Кержакова Наталью Тюльпанову было совершено покушение. Об инциденте написала дочь потерпевшей Милана в своём инстаграме.
«На мою маму вчера было совершено покушение. Наша семья до сих пор не может прийти в себя от пережитого стресса, а новая трагедия только лишь ещё больше выбила нас из колеи», — пишет Милана Кержакова. Скорее всего, Милана имела в виду недавнюю смерть её отца — Вадима Тюльпанова.
По известным данным, покушение произошло накануне возле гаража Тюльпановой. Женщина поставила машину в гараж, а когда вышла, неизвестный ударил её кувалдой. Личность нападавшего пока не установлена.
Но мою маму вчера было совершено покушение. Наша семья до сих пор не может прийти в себя от пережитого стресса, а новая трагедия только лишь ещё больше выбила нас из колеи. Я не знаю, кто виновник, но уголовное дело ведётся, а значит, рано или поздно, кто-то должен будет понести наказание за то, что происходит безнаказанно. В остальном, слов нет, слава Богу, что все обошлось.
Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova)
Одни подписчики принялись поддерживать жену футболиста. Другие отмечают, что «надо жить скромнее и не выставлять своё богатство, тогда и нападать не будут». Один пользователь посоветовал семейству «забрать маму к себе» во избежание подобных ситуаций.
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