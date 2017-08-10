Мосгорсуд постановил взыскать 21 миллион с родителей Фриске

«Русфонд» собрал 25,01 миллиона рублей для помощи больной Жанне Фриске. Из них по существующим документам на лечение было потрачено 4,12 миллиона. Семья покойной певицы не смогла предоставить доказательства того, что остальные деньги были также потрачены на лечение или медикаменты.

Таким образом, Мосгорсуд подтвердил решение Перовского суда Москвы о солидарном взыскании с родителей Фриске, а также сына артистки Платона Шепелева в лице его отца Дмитрия Шепелева как официального представителя 21,6 млн рублей, выделенных на лечение артистки.

Жанна Фриске снончалась 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком.