Под Алма-Атой разбился самолет Академии гражданской авиации

АЛМА-АТА, 10 авг — РИА Новости Михаил Егорин . Два человека погибли в результате падения в Алма-Атинской области самолета Tecnam 2002, принадлежащего Академии гражданской авиации, сообщил в четверг комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

"По первоначальным данным, сегодня в 09.53 (06.53 мск) во время выполнения учебно-тренировочного задания воздушное судно Tecnam 2002 упало на удалении два километра от аэродрома Азем. Два человека погибли (пилот-инструктор, курсант). Воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации", — говорится сообщении.

По данным комитета, аэродром Азем находится на расстоянии 43 километра от Алма-Аты.

Департамент расследования происшествий на транспорте министерства по инвестициям и развитию начал расследование.