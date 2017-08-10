Юрий Титов.

Столичные полицейские задержали пьяного мужчину, который повредил часть памятника " Они сражались за Родину" перед фасадом здания Минобороны РФ , сообщил врио начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД РФ

" Сотрудники полиции ОМВД России по району Хамовники задержали 30-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в вандализме" , — сказал он.



Полицией установлено, что 30-летний мужчина вместе со своим знакомым находились на Фрунзенской набережной, оба мужчины были нетрезвые.



По данным ведомства, 30-летний приезжий задержан, в отношении него возбуждено дело по статье " вандализм". Полицейские проверяют второго задержанного на причастность к осквернению памятника.