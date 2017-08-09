Участник расследования: Жертвы одесской трагедии сначала были отравлены

Причиной гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года стало, вероятнее всего, использование хлороформа, который при пожаре трансформировался в фосген, заявил криминалист, участвовавший в расследовании причин одесской трагедии и перебравшийся с Украины в ДНР Сергей Искрук.



«Можно прийти к выводу о том, что в данном случае использовался хлороформ, который под воздействием огня трансформировался в фосген — боевое отравляющее вещество», — цитирует Искрука РИА «Новости»