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Участник расследования: Жертвы одесской трагедии сначала были отравлены
Причиной гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года стало, вероятнее всего, использование хлороформа, который при пожаре трансформировался в фосген, заявил криминалист, участвовавший в расследовании причин одесской трагедии и перебравшийся с Украины в ДНР Сергей Искрук.
«Можно прийти к выводу о том, что в данном случае использовался хлороформ, который под воздействием огня трансформировался в фосген — боевое отравляющее вещество», — цитирует Искрука РИА «Новости».
Эксперт отметил, что после того, как он дал заключение о причинах гибели участников одесских событий, на него стали оказывать давление украинские силовики и националисты. Искрук рассказал, что его вызывали в прокуратуру, где ему якобы сказали, «что нужно переписать, так как выводы экспертизы неправильные». После того, как эксперт отказался, на него «начали воздействовать физически». Из-за этого Сергей Искрук был вынужден покинуть Украину. Напомним, в конце мая городской суд Черноморска Одесской области начал рассмотрение дела о трагедии в Доме профсоюзов, случившейся 2 мая 2014 года.
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