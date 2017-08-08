Женщине ампутировали обе ноги и руку из-за укуса комара

В Германии жительнице Кельна ампутировали обе ноги и руку после комариного укуса. Об этом сообщает Krone.at.

По данным издания, 43-летнюю уборщицу укусил комар, когда она выносила мусор из дома, в котором работала. Место укуса сразу набухло, у нее начался озноб и головокружение. Коллега женщины вызвала врачей.

В отделении неотложной помощи женщину осмотрели, а затем отправили домой. Когда ей стало хуже, муж снова отвез ее в больницу, и ее отправили в отделение интенсивной терапии. Вскоре после этого она впала в кому, и пробыла в таком состоянии неделю. После этого врачи пришли к выводу, что ее левая рука и обе ноги должны быть ампутированы. «Тяжело было услышать это. Но я быстро приняла это и подумала: „Эй, я выжила, я до сих пор здесь. Я научилась ценить новую жизнь“, — рассказала она журналистам.

Медики предполагают, что в организм женщине через комариный укус попала некая инфекция, из-за чего у пациентки начался сепсис.