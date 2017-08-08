«Наследник» Деда Хасана затевает передел воровского мира

Из челябинской тюрьмы освободился 48-летний вор в законе Эдуард Асатрян по прозвищу Эдик Тбилисский или Осетрина-старший. Как сообщает «Ура.ру», теперь он намерен заявить о своих притязаниях на наследство убитого четыре года назад Аслана Усояна (Деда Хасана).

По словам источника агентства в правоохранительной структуре, Эдика Тбилисского выпустили из верхнеуральской тюрьмы 3 августа. «Он полностью отбыл наказание. И, говорят, вылетел в Дагестан за новым паспортом», - заявил собеседник.

До 2012 года Асатрян считался правой рукой Деда Хасана. Источники в правоохранительных органах считают, что его проблемы обострились после конфликта с Дмитрием Чантурией (Мирон) и Василием Христофоровым (Воскрес). В марте 2013 года на сходке в Москве Мирон и поддержавшие его «законники» якобы высказали некие претензии Эдику Тбилисскому, из-за чего началась драка. Они избили Асатряна и его людей.

В 2014 году, когда Эдик Тбилисский находился в СИЗО «Бутырка», его якобы пытались «раскороновать» сторонники Мирона, но другие воры в законе с «воли» вступились за Асатряна.

По данным «Ура.ру», последствия драки на воровской сходке ударили и по сыну Эдика Тбилисского — Сереже Бентли. Его обвиняли в том, что он испугался и спрятался в туалете во время драки. Позже Сережа Бентли получил девять лет колонии строгого режима за вымогательство, сменил несколько тюрем, и в Нижегородской области его статус вора в законе приостановил Виктор Жаринов (Цезарь) при поддержке Мирона. Для возвращения статуса Сереже Бентли необходимо дать физический ответ оппонентам, однако тюремный срок не дает ему такой возможности.

Как отмечает «Ура.ру», «судьба сына станет козырем в руках Мирона и других наследников Деда Хасана при торге с Эдиком Тбилисским».

После смерти Деда Хасана место лидера преступного мира России занял Шакро Молодой , но после его ареста за криминальный престол вновь обострилась борьба. По версии агентства, Асатр

Асатрян будет претендовать на краснодарские активы финансовой империи Деда Хасана.

Вор в законе Аслан Усоян, известный как Дед Хасан, был убит в Москве 16 января 2013 года. По данным следствия, его убил снайпер около ресторана «Каретный двор» на Поварской улице.