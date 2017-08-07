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Суд перевел экс-главу Удмуртии Соловьева из СИЗО под домашний арест
Басманный суд Москвы перевел экс-главу Удмуртии Александра Соловьева из следственного изолятора под домашний арест, передает РИА «Новости».
«Меру пресечения изменить на домашний арест», — заявила судья Елена Ленская.
Срок домашнего ареста установлен до 4 сентября. Отбывать его Соловьев будет в квартире своей дочери на Ленинском проспекте в Москве.
По условиям меры пресечения ему запрещено пользоваться интернетом, почтой, общаться с кем-либо, кроме защитника, близких родственников и следователя, а также давать комментарии СМИ.
Ранее сообщалось, что Александр Соловьев сотрудничает со следствием и дает показания на соучастников.
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