Суд перевел экс-главу Удмуртии Соловьева из СИЗО под домашний арест

«Меру пресечения изменить на домашний арест», — заявила судья Елена Ленская

Срок домашнего ареста установлен до 4 сентября. Отбывать его Соловьев будет в квартире своей дочери на Ленинском проспекте в Москве.

По условиям меры пресечения ему запрещено пользоваться интернетом, почтой, общаться с кем-либо, кроме защитника, близких родственников и следователя, а также давать комментарии СМИ.

Ранее сообщалось, что Александр Соловьев сотрудничает со следствием и дает показания на соучастников.