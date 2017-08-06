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Украинцы перекачивали спирт через границу с Молдовой по пластиковой трубе

На Украине нашли спиртопровод в Молдову
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На границе Украины и Молдовы была обнаружена пластиковая труба, по которой в огромных объемах шли поставки спирта в Молдавию.
Как отметили в Госпогранслужбе Украины, контрабандисты намеревались перекачать через госграницу 16 тысяч литров спирта. На пограничной территории, на окраине Новоднестровска были найдены два грузовика с пластиковыми емкостями, в которых находилась спиртосодержащей жидкостью.
Также правоохранители нашли пластиковую трубу, через которую планировалась поставка спирта.
В результате спецоперации был задержан один из водителей грузовика. Продолжается поиск других причастных к этому делу.
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