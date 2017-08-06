Украинцы перекачивали спирт через границу с Молдовой по пластиковой трубе

На границе Украины и Молдовы была обнаружена пластиковая труба, по которой в огромных объемах шли поставки спирта в Молдавию.

Как отметили в Госпогранслужбе Украины, контрабандисты намеревались перекачать через госграницу 16 тысяч литров спирта. На пограничной территории, на окраине Новоднестровска были найдены два грузовика с пластиковыми емкостями, в которых находилась спиртосодержащей жидкостью.

Также правоохранители нашли пластиковую трубу, через которую планировалась поставка спирта.

В результате спецоперации был задержан один из водителей грузовика. Продолжается поиск других причастных к этому делу.