Спасатели подняли на поверхность с 410-го горизонта рудника "Мир" в Якутии шахтера, ранее самостоятельно вышедшего на связь.



"Шахтер Алишер Мирзаев , обнаруженный спасателями на 410-м горизонте, поднят на поверхность. Он доставлен в больницу, до этого первую помощь ему оказали спасатели", - сказал собеседник агентства. Мирзаев стал 143-м спасенным шахтером с подтопленного рудника.

Как сообщила ТАСС замминистра здравоохранения Якутии Людмила Вербицкая , Мирзаеву будут делать противошоковую терапию. "Он сильно истощен, жалуется на боли в ногах, но внешних повреждений нет. Реакция у шахтера приторможенная", - сказала ТАСС замминистра здравоохранения республики Людмила Вербицкая.

Авария на руднике произошлав пятницу. Вода из карьера подтопила шахту. В пресс-службе МЧС России ранее сообщили, что в шахте находился 151 человек, поисково-спасательные работы продолжаются.