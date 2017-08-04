«Алроса» назвала вероятную причину аварии на руднике «Мир»

Вероятной причиной аварии на руднике «Мир» стало неконтролируемое увеличение водопритока из чаши отработанного карьера в подземный рудник, сообщили в пресс-службе компании.

«По результатам предварительного анализа происшествия наиболее вероятной причиной аварии, произошедшей 4 августа 2017 г. на руднике «Мир», стало неконтролируемое увеличение водопритока из чаши отработанного карьера в подземный рудник, в результате резкого ухудшения горно-геологических условий и размыва вмещающих пород в карьере», — говорится в сообщении компании.

В компании отметили, что на момент аварии в смене на руднике «Мир» находились 151 человек, жизни 142 из них ничего не угрожает. Ведется спасательная операция по розыску 9 шахтеров.

4 августа в 16:30 по местному времени в шахте рудника «Мир» произошел прорыв воды в рудник из карьера. Два поднятых из рудника «Мир» шахтера получили при аварии легкие травмы.