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Под Кремлем обнаружили тайный подкоп

Под Кремлем обнаружили тайный подкоп
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Журналисты обнаружили под Кремлём искусственный грот площадью 7 тысяч квадратных метров. Проход глубиной 15 метров был вырыт в 2008 году генеральным директором «Старграда» Борисом Петросяном. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на доцента президентской академии РАНХиГС Сергея Карнаухова.
«… по долгу службы я столкнулся с владельцем коммерческих объектов в подземном переходе, соединяющем улицу Никольскую и Театральную площадь. Это был гендиректор «Старграда» Борис Петросян. […] Он сказал, что хочет расширить торговые площади за счет углубления под исторические здания улицы Никольской и с этой целью он (точнее, нанятые им рабочие) выкопал «грот» общей площадью 7 тысяч кв.м. Три подземных этажа!», - заявил Карнаухов.
Рабочие вывозили землю из грота во время раскопок в мусорных мешках по ночам. Затем землю сбрасывали в строительные котлованы на месте бывшей гостиницы «Россия». В настоящий момент в гроте живут лица без постоянного места жительства.
Подкоп был сделал с нарушением законов, так как инициатор работ не согласовал свои действия с властями города. Грот выкопан под объектами культурного наследия XVI-XVIII веков.
Некоторым из построек угрожает обрушение. В частности, Заиконоспасский монастырь и Славяно-греко-латинская академия покосились на 5 градусов. Кроме того, возле грота проходят городские коммуникации. Всего в грот ведут три пути. Репортёры уверяют, что проверили все три способа проникнуть в подкоп. Ни разу за время журналистского эксперимента на них не обратили внимания сотрудники полиции. Предположительно, бизнесмен Петросян скрылся, так как задолжал криминальным авторитетам крупную сумму денег.
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