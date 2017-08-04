«Раскрасивший» высотку на Котельнической бейсджампер погиб в Альпах

В швейцарских Альпах в конце июля погиб российский бейсджампер Алексей Широкожухов, проходивший обвиняемым по делу о перекраске звезды на сталинской высотке. Об этом сообщает паблик Mash на странице «ВКонтакте».

По данным паблика, это произошло в районе коммуны Лаутербруннен в кантоне Берн. Подробности происшествия неизвестны.

В ночь на 20 августа 2014 года звезду на шпиле высотки на Котельнической набережной перекрасили в цвета украинского флага. Ответственность за это взял на себя украинский руфер Павел Ушевец (Григорий Мустанг). Однако следователи задержали четырех парашютистов, которые в то утро спрыгнули с крыши высотки - Широкожухова, Александра Погребова, Евгению Коротову и Анну Лепешкину.

Все они утверждали, что не имеют никакого отношения к акции. Во время следствия они находились под домашним арестом. 10 сентября 2015 года их оправдали. Позже суд назначил им компенсации.