ЧП в Якутии: в залитой водой шахте заперты более 100 человек

В пятницу, 4 июля, в якутской шахте «Алросы» произошел прорыв воды из карьера. Об этом сообщается на сайте компании.

Речь идет о шахте рудника «Мир». В шахте сейчас находятся более ста человек. По словам источника ТАСС, там остаются 150 горняков. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

При этом, по информации источника «Интерфакса» в службах технического надзора Якутии, до безопасных отметок удалось вывести 89 горняков. Еще 62 человека пока остаются в подтопленной части шахты.

По предварительным данным, причиной аварии мог стать технологический сбой на резервуаре хранения воды.

В «Алросе» уточнили, что план ликвидации аварии уже введен, создан оперативный штаб. Началась спасательная операция. Все экстренные службы прибыли на место аварии, туда также вылетел глава компании Сергей Иванов . В алмазодобывающей компании пообещали оперативно информировать о ходе операции.

Рудник «Мир» находится в якутском городе Мирный.