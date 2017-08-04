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ЧП в Якутии: в залитой водой шахте заперты более 100 человек
В пятницу, 4 июля, в якутской шахте «Алросы» произошел прорыв воды из карьера. Об этом сообщается на сайте компании.
Речь идет о шахте рудника «Мир». В шахте сейчас находятся более ста человек. По словам источника ТАСС, там остаются 150 горняков. Данных о погибших и пострадавших пока нет.
При этом, по информации источника «Интерфакса» в службах технического надзора Якутии, до безопасных отметок удалось вывести 89 горняков. Еще 62 человека пока остаются в подтопленной части шахты.
По предварительным данным, причиной аварии мог стать технологический сбой на резервуаре хранения воды.
В «Алросе» уточнили, что план ликвидации аварии уже введен, создан оперативный штаб. Началась спасательная операция. Все экстренные службы прибыли на место аварии, туда также вылетел глава компании Сергей Иванов. В алмазодобывающей компании пообещали оперативно информировать о ходе операции.
Рудник «Мир» находится в якутском городе Мирный.
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