Главные события у вас в почте
Заблокированные в Якутии шахтеры не выходят на связь
По данным Mash, группа шахтеров из 60 человек не выходит на связь после прорыва воды в алмазодобывающей шахте в Якутии.
Спасателям удалось связаться с группой из 90 шахтеров. Связь с другими 60 шахтерами не установлена.
Сообщается, что в шахту прорвались более 270 тысяч кубов воды.
Глава компании «Алроса» Сергей Иванов уже вылетел на место происшествия.
В пятницу, 4 июля, в якутской шахте «Алросы» произошел прорыв воды из карьера. В шахте сейчас находятся более ста человек. По словам источника ТАСС, там остаются 150 горняков. Данных о погибших и пострадавших пока нет.
катастрофа В мире Видео Главное Еще 2 тега
Оставить комментарий