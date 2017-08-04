Заблокированные в Якутии шахтеры не выходят на связь

По данным Mash, группа шахтеров из 60 человек не выходит на связь после прорыва воды в алмазодобывающей шахте в Якутии.

Спасателям удалось связаться с группой из 90 шахтеров. Связь с другими 60 шахтерами не установлена.

Сообщается, что в шахту прорвались более 270 тысяч кубов воды.

В пятницу, 4 июля, в якутской шахте «Алросы» произошел прорыв воды из карьера. В шахте сейчас находятся более ста человек. По словам источника ТАСС, там остаются 150 горняков. Данных о погибших и пострадавших пока нет.