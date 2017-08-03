Навальный оштрафован на 300 тысяч рублей



Суд также признал, что Навальный призывал к несанкционированным акциям протеста на своём YouTube-канале. Глава организации заявил, что в тот момент находился в спецприёмнике. По словам главы юридического отдела ФБК Ивана Жданова, постановление суда по Навальному «слово в слово как по Ляскину (координатору московского штаба Николаю – прим. Рамблер) и Волкову (главе избирательного штаба политика Леонида – прим. Рамблер)». Суд наложил на Волкова штраф в 300 тысяч рублей, на Ляскина – в 250 тысяч рублей. Оппозиционеров обвинили в организации 8 и 9 июля агитационного субботника, который носил «скрытую форму коллективного мероприятия». В постановлении суда говорится, что действия Волкова и Ляскина способствовали «формированию у неопределенного круга лиц положительного отношения к гражданину Навальному».

12 июня полиция задержала Алексея Навального около его дома в Москве перед антикоррупционной акцией протеста. Позднее суд приговорил главу ФБК к 25 суткам ареста. Леонида Волкова суд приговорил к пяти сутками лишения свободы.

