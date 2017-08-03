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Навальный оштрафован на 300 тысяч рублей
Главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального оштрафовали на 300 тысяч рублей. Симоновский суд Москвы признал его виновным в «призывах к раздаче агитматериалов». Об этом сообщает РИА Новости.
Суд также признал, что Навальный призывал к несанкционированным акциям протеста на своём YouTube-канале. Глава организации заявил, что в тот момент находился в спецприёмнике. По словам главы юридического отдела ФБК Ивана Жданова, постановление суда по Навальному «слово в слово как по Ляскину (координатору московского штаба Николаю – прим. Рамблер) и Волкову (главе избирательного штаба политика Леонида – прим. Рамблер)». Суд наложил на Волкова штраф в 300 тысяч рублей, на Ляскина – в 250 тысяч рублей. Оппозиционеров обвинили в организации 8 и 9 июля агитационного субботника, который носил «скрытую форму коллективного мероприятия». В постановлении суда говорится, что действия Волкова и Ляскина способствовали «формированию у неопределенного круга лиц положительного отношения к гражданину Навальному».
12 июня полиция задержала Алексея Навального около его дома в Москве перед антикоррупционной акцией протеста. Позднее суд приговорил главу ФБК к 25 суткам ареста. Леонида Волкова суд приговорил к пяти сутками лишения свободы.
12 июня во многих городах России прошли митинги. Одним из организаторов акции выступил глава ФБК Алексей Навальный. В Москве власти города согласовали мероприятие на проспекте Академика Сахарова, однако рекомендовали отказаться от экранов и звукоусилительной техники. Организаторы призвали сторонников выходить на несогласованное мероприятие на Тверскую улицу. По данным правоохранительных органов, в столичной акции протеста приняли участие порядка 4,5 тысяч человек. Полиция задержала от 150 до 800 человек, из которых 136 человек оказались несовершеннолетними. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал несанкционированное мероприятие «подлой и опасной провокацией».
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