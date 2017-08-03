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РИА Новости

Соратника Навального оштрафовали на 300 тысяч рублей

Соратника Навального оштрафовали на 300 тысяч рублей
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Симоновский суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей лидера созданного оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова за нарушение порядка организации митинга, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Жданов.
На Волкова, Навального и лидера столичного отделения незарегистрированной Партии прогресса Николая Ляскина составили протоколы по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ — "повторное нарушение порядка организации митинга".
"Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей", — сообщил Жданов.
Согласно протоколу, они через видеообращение организовали несогласованное публичное мероприятие 8 и 9 июля в Москве. "Полицейские выявили граждан, которые, заранее согласовав время и распределившись по району раздавали агитационные материалы, а именно листовки", — сказано в протоколах. Там отмечается, что на гражданах были футболки с надписью "Навальный", а в руках они держали красные воздушные шары. Все это было сделано, отмечает автор протокола, чтобы "сформировать положительное отношение к Навальному". "Это скрытая форма коллективного публичного мероприятия под видом одиночного пикетирования", — отмечается в протоколе.
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РИА Новости
Фонд борьбы с коррупцией Партия Прогресса
Николай Ляскин Иван Жданов Леонид Волков Алексей Навальный
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