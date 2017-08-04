Дурные традиции: как на Урале возникла самая «отмороженная» воинская часть

Накануне стало известно, что в Елани (Свердловская область) в окружном учебном центре (в/ч 31612) произошла массовая драка солдат. Это уже не первый скандал, в котором замешана воинская часть. Журналисты портала Ura.ru выяснили, почему военное руководство с 90-х годов не может справиться с «дурными традициями» части.





Драка в воинской части произошла 2 августа. По разным данным, в ней участвовали от 60 до 100 солдат, вооруженных ножами и заточками. Причиной драки стал конфликт между бойцами из Тувы, приехавшими на Урал на курсы выживания, и бойцами местного гарнизона. В Министерстве обороны заявили, что драка не была массовой, никаких фактов употребления алкоголя и использования холодного оружия в подразделении не выявлено.

Ura.ru отмечает, что этот случай не первый в истории воинской части. Еще с 90-х годов в подразделении фиксировались случаи дедовщины и массовых заболеваний солдат. В 2011 году в части было найдено тело солдата из Челябинской области Руслана Айдерханова. По официальной версии, солдат покончил жизнь самоубийством, однако его родные утверждают, что его убили. На теле солдата были найдены множественные гематомы и раны. Однако следствие признаков преступления не нашло.



Позже в 2011 году у новобранцев, прибывших в часть, украли форму, поэтому они были вынуждены принимать присягу в пижамах с автоматами в руках.



Местные жители вспоминают случай, когда в лесу под Еланью были найдены более 200 брошенных танков Т-72 и Т-80. Их привезли в Елань по железной дороге и оставили в лесу без какой-либо охраны.





В 2016 году командир 5-й учебной танковой роты в Елани капитан Александр Цой был уличен в получении взятки на 318 тысяч рублей. Капитан потребовал с 112 курсантов военной полиции, приехавших в Елань на переподготовку, по три тысячи рублей за успешный экзамен.

В этом же году в Елани едва не вспыхнула эпидемия инфекции, потому что из части перестали вывозить мусор.





Минобороны пыталось изменить ситуацию в скандальной части, направляя туда новое руководство. Нынешний начальник Анвар Галимуллин на момент драки отсутствовал в подразделении, так как находился на лечении в Москве после ранения, которое получил в командировке в Сирию. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что начальник части все равно понесет наказание за беспорядки. «Однако это вряд ли станет на 100 процентов эффективным решением. Ведь быть командиром — значит, ходить по минному полю, отвечая за сто разгильдяев, на которых очень трудно влиять», - говорит эксперт.

По мнению Литовкина, проблемы с дисциплиной в части связаны с тем, что военнослужащие находятся там всего три месяца, за это время их трудно перевоспитать. «Думаю, что участники драки будут отправлены в дисбат на два года. Это станет серьезным уроком на всю жизнь», - говорит эксперт.





Анатолий Цыганок , руководитель Центра военного прогнозирования, считает, что «дурные традиции гарнизона передаются «по наследству». «Полагаю, что главная причина — это отсутствие регулярной боевой подготовки. Когда она есть, то ребятам не до глупостей — сил просто не остается. Похоже, в этом случае военнослужащие были предоставлены сами себе, вот они и маются от скуки», - считает Цыганок.



Полковник запаса, военный обозреватель Александр Жилин полагает, что к воинской части будут применены жесткие меры. «В часть надо было ввести войска для пресечения этого произвола — подумать только, устроили поножовщину», - говорит он.

Сейчас командование Центрального военного округа совместно с правоохранителями проводит разбирательство в учебном центре в связи с дракой. Виновных должностных лиц обещают привлечь к ответственности.