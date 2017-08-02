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Искореженные авто и выбитые стекла домов: Видео последствий взрыва в Абхазии
РЕН ТВ публикует новые видео и фотографии последствий взрыва на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморском.
На кадрах видно, что в пятиэтажном доме, который находился рядом с военным объектом, выбиты стекла. Разрушения зафиксированы и на припаркованных в районе взрыва автомобилях.
По последним данным, в результате инцидента пострадали порядка 60 человек. Среди них по меньшей мере 35 граждан РФ. Все пострадавшие госпитализированы.
Глава МВД Абхазии Аслан Кобахия заявил, что опасность для людей после пожара и взрывов на складе боеприпасов миновала.
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