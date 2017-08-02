В Парке Горького побили десантника

В столичном Парке Горького прохожий ударил пьяного десантника ногой в голову. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.



Полицейские задержали нападавшего, а пострадавшему вызвали бригаду скорой помощи. От удара десантник потерял сознание.



2 августа журналист НТВ Никита Развозжаев вёл репортаж в прямом эфире из парка Горького о праздновании десантниками Дня ВДВ. К нему подошёл пьяный мужчин, который начал ругаться матом. Корреспондент попросил его не мешать съёмкам, после чего получил сильный удар в лицо.

Сотрудники полиции тут же задержали нападавшего. Агрессивный мужчина был одет в футболку с символикой украинской организации «Оплот», признанной Киевом террористической. Позже было установлено, что 32-летний мужчина не служил в ВДВ, предположительно, он входит в одну из фанатских группировок ЦСКА.