При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии пострадали туристы из России

От взрыва на складе боеприпасов минобороны Абхазии пострадали несколько человек, в то числе и отдыхающие из России, сообщили в министерстве здравоохранения республики. Количество пострадавших составляет около 25 человек. В их числе есть отдыхающие из России, которые получили осколочные ранения, сообщает «Инетрфакс».

В ведомстве сообщили, что россияне в момент ЧП принимали ванны на сероводородном источнике, расположенном недалеко от места взрыва.

Ранее, как сообщало МВД Абхазии, в селе Приморском Гудаутского района республики произошел взрыв на складе боеприпасов.