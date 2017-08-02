В Петербурге нашли затворника, не выходившего из комнаты 25 лет

В Петербурге из квартиры дома №24 по Дачному проспекту госпитализировали мужчину, который больше двух десятков лет не покидал свою комнату.

Как сообщили "РГ" в управлении Службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, у мужчины атрофированы мышцы ног, из-за чего он лишился возможности передвигаться. Также у него диагностировано истощение.

История запутанная. Она началась с того, что жители дома №24 по Дачному проспекту стали жаловаться на свою соседку. Пожилая женщина приносила с помоек хлам, который складировала в своей квартире, из-за чего по всей парадной разносился смрад.

Так как квартира находилась не в собственности, а была передана на условиях социального найма, то суд принял решение переселить жильцов.

В документах на соцнайм значились два человека - сама женщина, которая собирала мусор и ее супруг. Но соседи его очень давно не видели, многие не знали, что он вообще прописан в этой квартире.

Из квартиры никто добровольно не съезжал.

Тогда на адрес приехали судебные приставы. В УФССП по Санкт-Петербургу говорят, что квартира была захламлена до крайности. Слой мусора превышал полтора метра.

У хозяйки квартиры имеется психическое заболевание. Поэтому заранее было принято решение, что женщина будет госпитализирована в специализированное учреждение. И на адрес судебные приставы пришли вместе с бригадой врачей. Но помимо женщины в квартире был обнаружен и ее муж, о котором больше двух десятков лет вообще ничего не было слышно.

Пожилой мужчина лежал на диване и не мог встать. Врачи, находившиеся в квартире, пришли к выводу, что скорее всего он обездвижен из-за атрофии мышц. Также медики установили, что мужчина крайне истощен.

На Дачный проспект вызвали еще одну бригаду "скорой", которая доставила хозяина квартиры в больницу. Уже точно известно, что мужчина не покидал своей комнаты очень много лет. Единственный документ, который имеется у петербуржца - это паспорт СССР.

В Службе судебных приставов полагают, что мужчина перестал покидать свою комнату еще в период существования Советского союза. А супруга в какой-то момент потеряла возможность ухаживать за ним должным образом из-за прогрессирующего психического заболевания.