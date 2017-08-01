На ТВ рассказали о 15-минутном избиении конвоира в Мособлсуде

Обвиняемые по делу «банды GTA», устроившие попытку побега с оружием из здания Мособлсуда, в течение 15 минут избивали женщину-конвоира. Об этом с места событий сообщил корреспондент «России 24», передает РИА Новости

По словам журналиста, инцидент произошел в лифте, который застрял во время спуска с четвертого на третий этаж. Там подсудимые напали на сотрудницу конвоя, отняли у нее табельное оружие и начали ее душить. «На протяжении 15 минут ее жестоко били», — отметил корреспондент.

Согласно данным Следственного комитета, второй находившийся в лифте конвоир успел вызвать подкрепление. На его сообщение откликнулись сотрудники Росгвардии, которые прибыли к двери лифта на третий этаж.

В результате завязавшейся перестрелки были убиты трое фигурантов дела «банды GTA», еще двое получили тяжелые огнестрельные ранения и попали в больницу. Также ранен один сотрудник Росгвардии, пострадавшим конвоирам оказывается медицинская помощь.

По факту попытки побега, хищения оружия и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа возбуждено уголовное дело. Помимо этого, подмосковная прокуратура начала проверку соблюдения действующего законодательства при конвоировании подсудимых.